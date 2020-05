4 Maggio, un giorno importante. I Vastesi sono tornati liberi tutti a Vasto marina... è una gioia vedere tanta gente passeggiare sul lungomare e in spiaggia.

Molti genitori hanno portato i loro figli al parco Suriani, “alcuni senza mascherina”. Non c’era ombra di vigili.

Non è stato un bel vedere trovare aiuole piene di erbacce, così come due montagne di rifiuti arrivati dal mare: non è certamente un bel panorama per una città che vede il suo futuro nel turismo. Un invito agli assessori competenti per far rimuovere questo stato di degrado.

Vorrei aggiungere che dopo le segnalazioni fatte alcuni mesi fa riguardo alla vecchia stazione, non si è ancora intervenuti: è evidente che la politica Vastese ignora benessere e decoro della nostra bella città.