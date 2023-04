Non si vedono raggi di luce in fondo al tunnel della guerra Russia - Ucraina in forza degli sviluppi diplomatici relativi allo scenario militare nella regione balcanica.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg terrà una conferenza stampa in previsione della riunione dei ministri degli esteri lunedì 3 aprile, alle 14:00.

Il completamento dell'adesione della Finlandia, richiede ancora che la Turchia depositi il protocollo di adesione ratificato della Finlandia negli archivi del Dipartimento di Stato Americano.

Nel passaggio successivo, la NATO deve invitare la Finlandia ad aderire e la Finlandia dovrà procedere alla firma del documento di adesione che andrà depositato presso il Dipartimento di Stato americano.

Le parti hanno esplorato la possibilità di gestire la questione in relazione alla riunione dei ministri degli Esteri della NATO in modo tale che i funzionari finlandesi o turchi non debbano recarsi a Washington al fine di monitorare la questione. L'alternativa prescelta invece, potrebbe eventualmente essere che l'adesione sia trattata a Bruxelles.

"È stata anche presentata la possibilità che gli avvocati si trasferiscano da lì", ha detto domenica a Helsinky News il ministro degli Esteri Pekka Haavisto , riferendosi allo staff del ministero degli Esteri statunitense.

La domanda spontanea che ne consegue è che tutta la questione di inclusione alla NATO della Finlandia potrebbe concludersi entro martedì.

La notizia non rasserenerà certamente il clima percepito attorno al conflitto ucraino e anzi la Russia si sentirà ancor più accerchiata e quindi avanzerà nella strategia di escalation militare conquistando il possibile e bombardando incessantemente le zone ancora in mano alle truppe dell'ucraina.