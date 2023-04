Dal 2 maggio chiusura al transito del cavalcavia numero 22, ricadente lungo la strada provinciale 91 di Marchesana Marina, frazione di Terme Vigliatore: l’interdizione è stata emanata per consentire la manutenzione dei giunti di dilatazione.

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito del cavalcavia (viadotto sito all’altezza del km 52+554 dell’autostrada A20 Messina-Palermo) nella strada provinciale 91 di Marchesana Marina (via del Mare), per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei giunti di dilatazione.

L’interdizione sarà in vigore a partire dalle ore 8:00 del 2 maggio e fino alle ore 14:00 del 6 maggio 2023 e comunque a conclusione dei lavori programmati. Si suggerisce il percorso alternativo: in direzione monte-mare, lungo la strada provinciale 92/bis di Maceo - Marchesana Marina e lungo la via Giuseppe Verdi in entrambe le direzioni.

La medesima III Direzione “Viabilità Metropolitana”, Servizio “Viadotti, gallerie e ponti, Programmazione OO.PP. e Servizi integrati” della Città Metropolitana di Messina, ha proceduto alla revoca parziale dell’ordinanza n. 11, datata 8 febbraio 2012, di apertura al transito, con limitazioni, della strada provinciale 53 di Saponara, limitatamente al tratto compreso tra la progressiva km 0+000 ed il centro abitato di Saponara km. 5+500, rimanendo in vigore per il restante tratto il limite di velocità di cui alla predetta ordinanza.