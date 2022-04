L’ASCARO DI MICHELE DI PASQUALI CONTINUA A CONQUISTARE PUBBLICO E A RICEVERE CONSENSI.

“Chi non ha passato non ha storia” questo il tema dell’incontro proposto e voluto dalla presidente della zona 27 del distretto della Sicilia del Lions Club prof. Simona Iannicelli. Un interessantissimo incontro che ha avuto come protagonista il romanzo storico siciliano “L’Ascaro – la Sicilia ai siciliani” l’ultima fatica del Dirigente Scolastico prof. Michele Di Pasquali.

L’uomo e la sua storia. Una storia che nasce nella terra dell’uomo e ne diventa filo conduttore. Storia maestra. La conoscenza della storia diventa linfa essenziale per tracciare il futuro. “L’Ascaro” di Michele Di Pasquali si propone come romanzo storico dedicato alle nuove generazioni: “Se avessi scritto un libro di storia della Sicilia i ragazzi probabilmente si sarebbero fermati alla pagina 4…” dice l’autore che aggiunge “ho scritto questo mio lavoro pensando proprio ai ragazzi che spesso non conoscono e non apprezzano questa mia-nostra Sicilia tanto amata e odiata”.

L’incontro, tenuto il 29 aprile presso la sala del Centro Culturale San Domenico di Canicattì dedicata all’ing. Giuseppe Iannicelli, è stato moderato con garbo e professionalità da Daniela Spalanca che ha “cucito” con maestria gli interventi dei relatori. L’Assessore Ferrante Bannera ha portato in apertura i saluti dell’amministrazione comunale che ha ospitato l’iniziativa. L’avv. Giovanni Salvaggio, presidente dell’ass. culturale Athena, si è soffermato su alcuni fatti storici che vengono inseriti nel romanzo mentre la prof. Gabriella Portalone ha eseguito una analisi storico – politica del periodo in cui si snoda il romanzo di Michele Di Pasquali.

L’Ascaro fonde storia e fantasia. I personaggi sono in parte realmente esistiti e in parte frutto della fantasia dell’autore. Nulla però è fuori posto. Tutte le pedine e i fatti della storia sono assolutamente verosimili e se non sono realmente esistiti lo sono certamente nella “verità storica”. Michele Di Pasquali ha il dono della “narrazione” riesce a descrivere luoghi e persone tanto da farli “vedere” al lettore come in un teatro. Grande attenzione agli “inserti” in lingua siciliana: “Dobbiamo essere orgogliosi della nostra lingua e abbiamo il dovere di perpetuarla nei nostri giovani” afferma con forza il prof. Di Pasquali nel suo intervento.

Il romanzo storico “L’Ascaro – la Sicilia ai siciliani” è edito dalla casa editrice Medinova portata avanti dal “mecenate” dott. Antonino Liotta che ha il grande merito di sostenere autori di talento siciliani.

Presenti all'evento oltre alla Presidente della Zona 27, Simona Iannicelli, la Presidente della X Circoscrizione, Loredana Giudice e i Presidenti dei Club Lions Canicattì Host, Licata, Canicattì Castel Bonanno, Ravanusa Campobello, Campobello Due Rose che hanno consegnato copie del romanzo di Michele Di Pasquali a tutte le scuole del circondario.