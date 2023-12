Ai premi assegnati dai critici online di Boston, i Boston Online Film Critics Association Awards (BOFCA), Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese ha vinto nelle categorie miglior film e miglior attrice protagonista (Lily Gladstone).

A vincere però il maggior numero di riconoscimenti è stato Oppenheimer conquistando il premio per la miglior regia (Christopher Nolan), miglior attore (Cillian Murphy), miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior cast.

Infine inarrestabile Da'Vine Joy Randolph che per The Holdovers ha vinto il suo 14° premio di stagione confermandosi leader della categoria Miglior attrice non protagonista.