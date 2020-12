Venerdì 18 dicembre alle ore 21.00 la cantante, pianista e compositrice SILVIA NAIR si esibirà in uno speciale mini concerto esclusivo in diretta streaming sul suo canale Facebook (www.facebook.com/nairmusic).

Un appuntamento natalizio ricco di sorprese in cui l’artista eseguirà piano e voce classici del Natale e alcuni brani tratti dal suo ultimo album di inediti “LUCI E OMBRE” (Ala Bianca Records / Warner -Fuga Digital), già disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale (https://lnk.to/24ZtfL).

“Luci e ombre” è un album pop rock sinfonico, ma allo stesso tempo poetico, in cui l’artista racconta in musica e parole le luci e ombre insite nella natura umana e nel quotidiano. Un intenso viaggio ricco di emozioni nel quale mente e cuore si incontrano e si scontrano sprigionando la loro forza attraverso l’intensa voce di Silvia Nair.

Il disco contiene il brano “Mi troverai sempre qui”, che vede la straordinaria partecipazione del tenore VITTORIO GRIGÒLO e del celebre violinista DAVID GARRETT, e vanta la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden (arrangiatore tra gli altri di Michael Jackson, Justin Timberlake, John Legend, David Guetta, David Garrett, Celine Dion, ecc.) e Michael La Grouw.

_©Angelo Antonio Messina