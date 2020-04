I compagni del Fire Brigades Union (FBU), il sindacato che rappresenta la maggior parte dei Vigili del Fuoco britannici, quelli che per l'incredibile coraggio dimostrato durante la seconda guerra mondiale Churchill definì "Heroes with Dirty Faces", hanno voluto fare un regalo alle loro sorelle e ai loro fratelli italiani, che lottano anche contro il coronavirus, in occasione del 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione.

"La famiglia dei Vigili del Fuoco è una famiglia senza confini e in questo periodo molto difficile vi inviamo con tutto il cuore un messaggio di forza, amore, speranza e... questa canzone. Siamo sempre con voi: SOLIDARIETÀ!"

Così il messaggio che introduce questo bellissimo e commovente omaggio...