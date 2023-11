Mentre il segretario generale dell'ONU Guterres ha nuovamente chiesto un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, dove il numero dei morti cresce anche in conseguenza dell'impossibilità dei medici di poter prestare aiuto a feriti e malati a causa del blocco israeliano ai rifornimenti di cibo, acqua, elettricità, carburante e medicinali, le condizioni dei civili palestinesi nella Striscia si fanno sempre più drammatiche, sia per l'intensificarsi dei bombardamenti, sia per le condizioni di vita.

Nel ghetto creato dai sionisti ebrei, la maggior parte degli edifici è stata rasa al suolo. Più di un milione e mezzo di persone sono rifugiate in alloggi di fortuna, anch'essi bombardati, e in tendopoli. Ora, nei prossimi giorni, inizierà anche a piovere.

Juliette Touma, direttrice delle comunicazioni dell'UNRWA, ha ricordato che "chiunque si fosse recato a Gaza in una giornata leggermente piovosa, avrebbe visto le strade allagarsi per un sistema fognario tutt'altro che funzionante... questo in una situazione normale".

Dopo la distruzione portata dai bombardamenti dello Stato ebraico, anche poca pioggia creerà un rischio allagamenti, con la popolazione che non ha possibilità di rifugiarsi ai piani alti... la metà degli edifici sono stati completamente distrutti. Inoltre, la portavoce dell'OMS, Margaret Harris, che l'organizzazione è preoccupata per il già enorme incremento di malattie diarroiche con oltre 30.000 casi rispetto ai 2.000 registrati nello stesso periodo.

Tutto questo è un atto criminale, organizzato dallo Stato ebraico con la complicità, anch'essa criminale, di Stati Uniti ed Europa, mentre in altre parti del mondo aumentano gli Stati che, progressivamente, interrompono le relazioni diplomatiche con Israele.

Ogni giorno, i leader occidentali che sventolano lo Statuto di Roma per i crimini commessi dai russi in Ucraina, descrivono il genocidio messo in atto da Netanyahu, Gallant e Gantz come diritto alla Difesa da parte di Israele, come ancora oggi ribadito dal nano tedesco Scholz - nano non tanto in relazione alle dimensioni fisiche quanto a quelle morali - che ha descritto lo Stato ebraico come una democrazia che rispetta il diritto internazionale.

Perché il "criminalino" tedesco ha rilasciato tale dichiarazione? Perché ha deciso di acquistare dei missili antiaerei da Israele (gli ultimi che ha sviluppato sono in grado anche di colpire i satelliti che orbitano intorno alla Terra) e perché i tedeschi soffrono di complessi di colpa per l'Olocausto che li portano a feticizzare l'ebraicità fino al punto di incarnarla in modo ossessivo-compulsivo.

In risposta a quanto detto da Scholz, il vice osservatore permanente per la Palestina presso le Nazioni Unite, Majed Bamya, ha dichiarato di esser convinto che esista un'altra legge internazionale di cui non siamo a conoscenza e a cui fanno riferimento la cancelliera tedesca e altri, che consente la colonizzazione, la punizione collettiva, gli attacchi indiscriminati, la distruzione sfrenata, la discriminazione razziale... se a praticarla sia Israele.

I am now convinced there is another international law that we don't know about and that the German chancellor and others are referring to, one that allows colonization, collective punishment, indiscriminate attacks, wanton destruction, racial discrimination as long as your name… pic.twitter.com/SlnzkdZT95 — Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) November 14, 2023

Ma i criminali statunitensi non volevano esser da meno e così il portavoce Matthew Miller ha detto che sia gli Stati Uniti che Israele supportano l'evacuazione dei neonati e dei pazienti vulnerabili dagli ospedali circondati dai combattimenti, con il Dipartimento di Stato che ha accusato Hamas di non aver consentito e di non consentire tali evacuazioni, affermando che vogliono utilizzarli come scudi umani...

Gli operatori sanitari e i funzionari di Hamas hanno ripetutamente respinto tale affermazione, tra l'altro mai dimostrata. All'inizio della giornata odierna, un portavoce del Ministero della Sanità di Gaza ha detto che i funzionari avrebbero dato il loro assenso al trasferimento di bambini in condizioni critiche, ma non esiste alcun meccanismo per metterlo in atto, mentre diversi operatori sanitari hanno riferito di essere rimasti intrappolati nei combattimenti.

Miller ha anche dichiarato che gli Stati Uniti hanno inviato messaggi ad Hamas tramite intermediari riguardo alla possibilità di creare vie di evacuazione, aggiungendo che Washington è in contatto con un certo numero di organizzazioni umanitarie e terze parti proprio su tale argomento, rifiutandosi però di fornire ulteriori dettagli.

Comunque, Nebal Farsakh, portavoce della Mezzaluna Rossa Palestinese, ha detto che circa 300 persone, tra cui personale medico, pazienti, feriti e le loro famiglie, hanno lasciato l'ospedale Al-Quds e sono dirette verso sud, dove i feriti saranno curati in uno dei pochi ospedali operativi in quell'area.

Per giorni, le persone ricoverate all'ospedale al-Quds non hanno avuto accesso al cibo e all'acqua corrente.

E sempre in tema di criminali, oggi migliaia di sionisti americani, addobbati con bandiere di Israele, si sono riuniti al National Mall di Washington per la marcia organizzata dalle Federazioni ebraiche del Nord America, per dimostrare sostegno a Israele, spingere per il rilascio degli ostaggi e a combattere l'antisemitismo.

A sottolineare il sostegno del Congresso americano a favore di Israele, alla manifestazione hanno partecipato senatori e membri della Camera dei Rappresentanti. Da ricordare che i due terzi dei membri del Congresso Usa sono finanziati dalla lobby ebraica American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), che si vanta di far eleggere il 98% dei congressisti che finanzia.

Ma per fortuna, in giro, non ci sono solo i criminali, ma anche gli eroi. Medici Senza Frontiere ha reso noto che un team di 15 operatori sanitari nazionali e internazionali è arrivato nel sud di Gaza per aiutare a fornire assistenza.

🧵Many of our Palestinian colleagues continue to work tirelessly in support of the local health authorities across #Gaza, where people with horrific wounds and severe burns are flooding the hospitals as a result of the continuous bombing. — MSF International (@MSF) November 14, 2023

Intanto, il genocidio continua...