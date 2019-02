Luca Setaccioli, orgoglio italiano è lui il miglior attore di musical

Luca Setaccioli vince il Broadway World Awards 2018 come Miglior Attore in un Musical per la sua interpretazione di Jason Dean in Heathers The Musical. Setaccioli è grato a Marcello Sindici e Brunella Platania, i registi, che gli hanno affidato questo ruolo difficile senza remore.

Luca ha fatto un lavoro intenso che gli ha permesso di scavare a fondo nell’anima di Jason Dean e di comprendere questo carattere inquieto e ribelle. Inoltre l’interprete non perde l’occasione di ringraziare Rosy Mesina, la sua partner in scena, performer piena di talento e generosissima, che non ha mai smesso un attimo di sostenerlo.

Ama questo personaggio, in tutte le sue contraddizioni ed è certamente uno dei più belli che abbia avuto la fortuna di interpretare conclude emozionato e soddisfatto il vincitore del prestigioso titolo. I protagonisti dello spettacolo sono adolescenti e la sfida più grande per loro attori è stato di ritrovare nell’interpretazione dei personaggi quella genuinità e quella freschezza ma anche quel linguaggio, tipicidi un’età (anagrafica) ormai piuttosto lontana.

Ha cercato come si è potuto constatare di raccontare, con verità, delle dinamiche difficili e temi caldi come la violenza, la morte, ma nonostante questo i giovani sono impazziti per Heathers. In fondo c’è una bella storia e delle musiche pazzesche…non si può resistere a questo match così perfetto.

Intanto, Luca ha in cantiere diversi progetti ancora top secret, continuerà il suo tuor dello spettacolo e non ci nasconde che sogna un bel lavoro dietro le quinte, dopo vent’anni di spettacolo, magari come regista… E noi non smettiamo di tifare per questo talento made in italy che con bravura, passione, dedizione e tanta professionalità continua ad emozionarsi ed emozionare facendo uno dei mestieri più belli del mondo.