Sabato 16 settembre 2023, Bolgia, top club elettronico a Bergamo, mette in scena il suo Winter Opening, un evento che apre la stagione autunno - inverno '23 - '24 del top club sull'A4. E' un'altra notte all'insegna dell'eccellenza, visto che sul palco arriva il top dj producer inglese Charlie Sparks. Ad affiancarlo, in Garden Room c'è l'italiano Valentinø.

Charlie Sparks è in crescita verticale nello scenario dell'elettronica internazionale. Ha già pubblicato la sua musica su etichette come Exhale, NineTimesNine e Hekate Records. Di base a Londra, si è fatto strada nei club e nei festival di mezzo pianeta grazie ad uno stile che fonde acid techno, industrial, rave e psytrance. Ogni suo dj set è uno spettacolo, impossibile quindi non attirare l'attenzione di promoter come Awakenings, Verknipt e Rotterdam Rave. Ad inizio agosto 2023 la sua musica fa scatenare un tempio dell'elettronica come l'Amnesia di Ibiza e ovviamente non poteva mancare, a stretto giro, il Bolgia. Risale ad inizio giugno 2023 la pubblicazione del singolo "Bassline Rats", 145 bpm di potenza e stile per un singolo che vale un biglietto da visita, all'interno della compilation "Sektion 3". Il 17 settembre 2023 è atteso ad una Boiler Room x Teletech, al Burgess Park di Londra.

Lo affianca al Bolgia di Bergamo il 16 settembre, il talento italiano Valentinø, il cui sound è perfettamente in linea con quello di Sparks. All'anagrafe Valentino Marchiori, ha appena pubblicato un super EP come "T Session 26". Chiudono il cerchio WM e Rea K.

La festa del party d'apertura invernale, al Bolgia, è come sempre doppia: nella Indoor Room va in scena il party Groovers. Il Bolgia di Bergamo apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L'appuntamento di sabato 16 settembre 2023 al Bolgia è solo l'ennesimo appuntamento importante nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossa e il duo ANKKH.



16/09 Charlie Sparks, Valentinø x Winter Opening @ Bolgia - Bergamo

https://www.bolgia.it/charlie-sparks/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino