Sale di nuovo il numero di contagiati da Covid in Italia che sono stati 1.326 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è stato di 102.959 (circa 20mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è salito a 271.515 .

Nel dato odierno, nessun nuovo contagio in Molise, mentre diventano 5 le regioni con il numero di nuovi casi rappresentato a 3 cifre: Lombardia (237), Emilia-Romagna (107), Veneto (163), Lazio (130) e Campania (117).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 27.817, 863 in più di ieri. Tra i positivi, 109 (2 in più rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.437 (57 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 26.271 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (104 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 208.201 dai 207.944 di ieri. Oggi sono 6 i decessi, con il totale che sale a 35.497.