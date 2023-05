Palazzo Clerici, a Milano, ha tenuto a battesimo l'attesa nascita dell'hub meneghino di IBDC Center, al secolo International Business Development Center, polo fisico e piattaforma unica nel suo genere, vera e propria sala immersiva con tecnologia 4.0 per presentazioni multi-sensoriali di prodotti e servizi riferiti alle imprese, che possa fungere come aiuto nello sviluppo di nuovi progetti commerciali.

Realizzato da BDB Network, società internazionale di consulenza e sviluppo aziendale, ha visto la fondamentale presenza del partner tecnologico Hcomm nella realizzazione di quello che è anche stato definito un vero e proprio 'Stargate', ovvero una 'porta stellare', per le imprese che vogliano raggiungere decine di Paesi in tutto il mondo con tecnologie innovative e assistenza professionale.

"Nell'attuale panorama commerciale in rapida evoluzione - ha detto Fulvio Italiano, presidente di BDB Network - lo sviluppo di attività innovative che utilizzino tecnologie immersive è sempre più importante. Il nostro IBDC Center offre alle aziende il potenziale per sconvolgere i modelli di business tradizionali, creando mercati e flussi di reddito completamente nuovi. IBDC hub è una 'business unit' di BDB Network, creata per aiutare le aziende ad affrontare le complessità dell'operare a livello internazionale e per diventare un punto di riferimento globale per le imprese internazionali".