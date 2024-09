In questa intervista esclusiva abbiamo il piacere di intrattenere Riccardo Bottin, in arte conosciuto con il nome di Micael. Riccardo, sensitivo e specialista in sensitività pranica, in questa edizione de “Il Salotto delle Celebrità” ci presenta il suo cortometraggio intitolato “Il sentiero di Maicol”.







Scopriamo insieme tutti i dettagli della sua particolare professione e predisposizione al benessere del corpo e dell’anima.

"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente di cosa ti occupi e cosa ti distingue rispetto agli altri nel settore?"

Grazie per il benvenuto! Come pranoterapeuta e naturopata, il mio approccio si fonda sulla cura dell’individuo nella sua totalità, lavorando per ristabilire l’equilibrio energetico e favorire il naturale processo di ripristino del benessere del corpo e della mente. Utilizzo tecniche che combinano l'antica saggezza del tocco terapeutico con metodi naturali per sostenere il benessere fisico, emotivo e spirituale.

Ciò che mi distingue è l’attenzione personalizzata e profonda che dedico a ogni persona: ascolto attentamente il loro vissuto e rispondo alle esigenze uniche di ciascuno, cercando di individuare le cause profonde del malessere, non solo i sintomi.

Credo fermamente che il benessere sia un percorso che va oltre la semplice assenza di dolore, e accompagno i miei clienti in un cammino di consapevolezza, equilibrio e armonia interiore, con dedizione e passione.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Grazie per questa domanda stimolante! Il mio percorso come pranoterapeuta e naturopata è in continua evoluzione, proprio come il benessere di chi si affida ai miei trattamenti. Uno dei progetti che mi appassiona maggiormente è l'integrazione sempre più profonda tra le antiche tecniche di riequilibrio energetico e le più recenti scoperte della naturopatia, per offrire un approccio olistico che possa trasformare il benessere delle persone a un livello fisico, emotivo e spirituale.

Sto anche lavorando su nuovi corsi e percorsi personalizzati, che combinano trattamenti energetici e soluzioni naturali su misura, mirati a sostenere chi desidera migliorare la propria salute e realizzare il proprio potenziale. Credo fermamente che il corpo abbia una straordinaria capacità di rigenerazione e che, con il giusto supporto, sia possibile vivere in armonia e pienezza.

Ogni giorno mi impegno a esplorare nuove vie per aiutare le persone a riscoprire il proprio equilibrio e benessere interiore, e non vedo l'ora di condividere queste novità entusiasmanti con chiunque sia pronto a intraprendere questo viaggio di trasformazione.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

La mia decisione di essere qui con voi oggi è una scelta che è maturata dalla mia ferma e costante volontà di prendermi cura di chiunque abbia bisogno di aiuto sia sul piano materiale che emotivo o spirituale.

Come pranoterapeuta e naturopata, il mio obiettivo è cogliere ogni grande opportunità di divulgare questi segreti, attingendo alla saggezza della natura e all'energia vitale e divina che ci circonda.

In questo percorso, mi aspetto di condividere con gli strumenti pratici e profondi che possono facilitare la crescita interiore, stimolando la naturale capacità di autoguarigione e promuovendo uno stato di armonia duraturo. Sarà un'esperienza trasformativa che permetterà a tutti di riscoprire il potenziale del benessere naturale.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Il cinema ha sempre avuto un profondo impatto su di me, non solo come spettatore, ma anche come pranoterapeuta e naturopata. I grandi registi come Ingmar Bergman, con il suo profondo sguardo sulla complessità dell'animo umano, o Terrence Malick, capace di connettere l'uomo alla natura con una poesia visiva che tocca l'essenza dell'essere, mi hanno ispirato nella mia pratica.

Anche attori come Meryl Streep o Daniel Day-Lewis, con la loro capacità di incarnare una gamma così vasta di emozioni, mi hanno insegnato quanto sia importante entrare in contatto con la nostra energia interiore e con le emozioni non dette, che spesso sono alla base di molte difficoltà esistenziali.

Il cinema, in questo senso, ha la capacità di riflettere la vita in tutte le sue sfumature, e trovo che sia una fonte infinita di ispirazione per il mio lavoro. Ogni film d’autore è un viaggio che ci mette di fronte a noi stessi, e questa stessa introspezione è ciò che cerco di facilitare nei miei percorsi, aiutando le persone a riconnettersi con il proprio equilibrio energetico e naturale.