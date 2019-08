Dopo tante polemiche per la scelta delle loro modelle, il famoso marchio di lingerie Victoria's Secret va oltre, ingaggiando per promuovere la propria immagine Valentina Sampaio.



La Sampaio è una modella brasiliana, 22enne e... transgender. Sarà lei la nuova immagine per il noto brand.

Studentessa presso la facoltà di architettura e attivista per i diritti civili della comunità LGBT, Valentina Sampaio sarà il volto della nuova campagna pubblicitaria VS Pink.