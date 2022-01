Visto che stiamo parlando dell'americano di Rignano, avremmo potuto anche titolare Radio Renzi is on the air... ma Radio Leopolda usa solo Internet per trasmettere il verbo renziano, per cui più di tanto non possiamo allargarci.

Comunque, come promesso dal senatore toscano, il 12 gennaio Radio Leopolda, la radio dei riformisti, ha iniziato le sue trasmissioni. È possibile ascoltare musica, suadenti jingle che ci ricordano che cosa stiamo ascoltando e, soprattutto, la realtà raccontata da Renzi e dai suoi fedelissimi.

Il palinsesto? Per i nottambuli si inizia con un'ora di Leopolda Story, poi si passa al mattino con la rassegna stampa di Bobo (inteso non come il figlio di Craxi, ma come Roberto Giachetti) che legge i quotidiani. Si continua quindi con la politica "riformista" suddivisa per temi, con trasmissioni condotte dai pretoriani renziani (Migliore, Di Maio, Scalfarotto, Gozi, Rosato, Faraone) e dallo stesso Renzi, fino a tirar tardi per arrivare ad iniziare il nuovo giorno con un'ora di Leopolda Story... e così via.

Il povero, in relazione ai consensi, Matteo Renzi le sta studiando di tutte per tirar su un po' di voti in modo da far credere di contare ancora qualcosa nella vita pubblica del Paese, per continuare a descriversi come il Pippo Baudo della politica... un ruolo sempre meno credibile in base ai sondaggi.

Quindi, qualcosa doveva pur fare Renzi per cercare di serrare le fila dei suoi parlamentari a cui deve garantire un seggio anche per la prossima legislatura, perché altrimenti lo saluterebbero già adesso. I parlamentari ex Pd, infatti, sono la sua arma di ricatto che tengono in vita lui e Italia Viva, finché non si andrà di nuovo a votare. La radio è il coniglio dal cilindro da rivendere in chiave di alleanze e seggi alle prossime politiche.

In fondo, si tratta sempre di mercato... Qualcosa, in tema di alleanze, Renzi deve pur offrirlo a qualcuno per avere un seggio sicuro anche nella prossima legislatura e garantirlo anche ad alcuni dei suoi scudieri. Voti non li può garantire, la radio - nel caso prenda piede - può diventare una merce di scambio.

Altri motivi per giustificare tale balzana iniziativa non se ne vedono.