Un'innovazione compatta: DreamQuest Mini PC Desktop Computer con Windows 11 Pro

Se stai cercando un computer desktop potente ma dal design compatto, il DreamQuest Mini PC è la soluzione perfetta. Con il sistema operativo Windows 11 Pro, questo mini PC offre prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate, il tutto in un formato ridotto che si adatta a qualsiasi ambiente.

Il cuore di questo mini PC è il nuovissimo processore Intel Celeron N5105 di 11a generazione. Questa CPU offre un'eccezionale reattività e prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori. Con 4 core e 4 thread, 4 MB di cache e una frequenza di clock fino a 2,9 GHz, il DreamQuest Mini PC affronta senza sforzo le attività aziendali più impegnative. Inoltre, la grafica Intel UHD 600 offre una qualità visiva nitida e dettagliata.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il DreamQuest Mini PC è dotato di 16 GB di RAM LPDDR4 e di un veloce SSD da 512 GB. Questa combinazione di memoria e archiviazione garantisce una fluidità e una reattività straordinarie durante l'utilizzo di applicazioni e software. Inoltre, puoi godere di una connettività rapida e affidabile grazie al WiFi dual-band (2.4G/5G) e alle porte Ethernet Gigabit duali.

Una caratteristica distintiva di questo mini PC è la sua capacità di supportare fino a tre schermi con risoluzione 4K UHD. Con tre interfacce HDMI 2.0 integrate, puoi collegare e visualizzare facilmente tre monitor contemporaneamente, migliorando così la tua produttività e consentendoti di gestire più attività simultaneamente.

DreamQuest si impegna a offrire un servizio di alta qualità ai propri clienti. Con un supporto disponibile 7 giorni su 24 e un'assistenza tecnica a vita, puoi avere la tranquillità di sapere che sarai supportato in ogni fase del tuo utilizzo del mini PC.

In conclusione, il DreamQuest Mini PC Desktop Computer con Windows 11 Pro offre un mix perfetto di potenza, compattezza e funzionalità avanzate per le tue esigenze aziendali. Che tu sia un professionista che lavora da casa o un imprenditore in movimento, questo mini PC ti offrirà prestazioni eccezionali in un formato conveniente.

