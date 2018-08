Il 19 agosto il Bioparco di Roma ha organizzato una serie di eventi per celebrare la Giornata mondiale dell’orango

Anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale dell’orango, il Bioparco di Roma organizza per domenica 19 agosto degli eventi dedicati a questi affascinanti ed intelligentissime scimmie antropomorfe.







Dalle ore 15.00 alle 18.00, lo staff didattico del Bioparco sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità, aneddoti e per rispondere alle domande sul mondo degli oranghi, su Zoe e Martina, le due femmine presenti al Bioparco, e sui primati in generale.

Presso l’area degli oranghi gli operatori guideranno le famiglie in attività per capire l’utilità di un pollice opponibile, caratteristica che accomuna uomo e orango e la maggior parte degli altri primati, e sugli acquisti sostenibili, per disincentivare il consumo di prodotti contenenti olio di palma la cui coltivazione implica la distruzione di ampi spazi di foresta.







Inoltre, alle ore 12.30 e alle ore 16.00 due incontri con i keeper del reparto primati che insieme ai bambini prepareranno un pasto speciale a base di canne di bambù con yogurt e pezzi di frutta.