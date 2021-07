L'italiana Pequod Acoustics sta ormai facendo conoscere i suoi diffusori acustici Hi-Pro, prodotti che mettono insieme design d'eccellenza e qualità audio assoluta in tutto il mondo o quasi. La lunga lista dei paesi in cui Pequod è distribuita (Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Russia, Singapore, Cina, Laos, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Malesia, USA, Dubai, Medio Oriente) si aggiunge la Corea del Sud.

In questo territorio, il nuovo distributore esclusivo è Alive Solution, che ha sede ad Est di Seoul, nel Gyeonggi-do. Adam K (nella foto), CEO di Alive Solution, è stato inizialmente colpito dalle caratteristiche visive della linea di prodotti. “Le casse Pequod hanno un design diverso da quelle degli altri brand. La forma originale della tromba è stata mantenuta ma è combinata con un'estetica davvero originale", ha detto Adam K. "Penso che i prodotti Pequod siano i più adatti per molti luoghi diversi dove i prodotti convenzionali sono difficili da utilizzare. Una cassa Pequod è una scultura, una caratteristica davvero interessante per gli utenti".

"Alive Solution è davvero il partner perfetto per noi. Sono affermati e competenti dal punto di vista tecnico, ed hanno anche molte connessioni con i festival e curano installazioni nei club club", ha dichiarato Leo Dani, chief sales officer di Pequod Acoustics. "Adam e io abbiamo iniziato a sentirci circa 18 mesi fa. Gli è piaciuto subito il nostro stile ed il lavoro che abbiamo fatto a Singapore e in Vietnam. Ho scoperto che aveva lavorato con Soundus Corp, che conoscevo molto bene e rispettavo. Così quando mi ha detto che stava per creare la sua società, abbiamo subito cercato di capire se potesse diventare un nostro partner".

www.pequodacoustics.com