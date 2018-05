Atti vandalici in una scuola a Rende, amareggiato il Sindaco

Alternanza scuola-lavoro, gli studenti slovacchi troppo giovani e poco interessati

15/02/2018 00:56 - Il sistema vigente in Slovacchia di ‘educazione duale’, ovvero l’alternanza scuola-lavoro, non funziona come dovrebbe. Lo sanno le scuole, i datori di lavoro e anche lo Stato, scriveva qualche giorno… (Buongiorno Slovacchia)