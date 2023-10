Recensione dell'UXX Mini PC

Al primo sguardo, l'UXX Mini PC colpisce per il suo design sottile e compatto, ma non lasciarti ingannare dalle dimensioni. Questa piccola potenza, con un peso di soli 499 grammi, racchiude in sé caratteristiche che rivalizzano con desktop di dimensioni regolari.

Alimentato dal processore Intel Celeron N3350, l'UXX garantisce prestazioni stabili e reattive. La presenza di 64 GB di RAM DDR3 eMMC assicura un funzionamento del sistema fluido e veloce, perfetto per multitasking e applicazioni più impegnative. Ma è la grafica 4K UHD 505 che spicca veramente, offrendo una qualità visiva impeccabile, ideale sia per professionisti della grafica sia per appassionati di multimedia.

L'aspetto della connettività è anch'esso impressionante. Con il supporto di WiFi dual band e Bluetooth 4.2, l'UXX Mini PC mantiene sempre una connessione solida, garantendo trasmissioni veloci e affidabili. E per coloro che richiedono ancora più spazio di archiviazione, la capacità di espansione tramite SSD M.2 SATA è un vero e proprio jolly.

Tuttavia, ciò che ho trovato particolarmente degno di nota è il sistema di raffreddamento. Nonostante le dimensioni ridotte, l'UXX non sembra mai surriscaldarsi, grazie a un sistema di dissipazione del calore efficace e ben progettato.

In conclusione, l'UXX Mini PC è una testimonianza del fatto che non è necessario sacrificare le prestazioni per la portabilità. Che tu sia un professionista in movimento o semplicemente alla ricerca di un potente PC per la casa, l'UXX è senza dubbio una scelta eccellente. Con una valutazione media di 4,7 su 5, è evidente che non sono l'unico a pensarla così.

Vedi tutti i dettagli di acquisto su amazon