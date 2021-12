La sospensione di un account per violazione delle regole è la spada di Damocle che pende sugli utenti iscritti ad un social network. La sospensione in alcuni casi è temporanea, in altri definitiva, ma quasi sempre insensata, anche perché basata su regole spesso ridicole oppure incomprensibili per gli utenti di alcuni Paesi.

Ad esempio, pubblicare la foto della Venere di Urbino di Tiziano in un post di Facebook provoca automaticamente la sospensione dell'account di quell'utente, ben che vada, per una settimana o due... eppure l'originale di quel quadro è affisso agli Uffizi e l'ingresso a quel museo non è vietato ai minori.

La stessa cosa avviene per la foto del seno nudo di una donna, mentre per quello di un uomo non ci sono problemi. Perché? Boh!

Ma tanta è la foga del divieto da parte dei social network che stavolta si è generato un paradosso. È accaduto con Twitch, piattaforma social dedicata al live streaming di proprietà di Amazon.

Il fatto? Twitch ha sospeso dalla propria piattaforma il canale ufficiale Prime Video in lingua spagnola (anch'esso di proprietà di Amazon), perché alla fine dell'ultima puntata del talk show "Esto es un Late" che lei conduce, Henar Alvarez si è sollevata la maglietta mostrando il seno!

Così, per questo motivo Amazon ha "bannato" se stessa. Il primo caso di autosospensione nella storia dei social. Non è chiaro se e quando Amazon Prime in lingua spagnola tornerà ad essere visibile su Twitch.