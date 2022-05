Italian Nft, infatti, una delle piattaforme italiane specializzate in Nft, ha deciso di lanciare una collezione dedicata esclusivamente al Giro d’Italia, a cominciare dalle mitiche maglie che contraddistinguono dal 1909 la più famosa gara ciclistica italiana.

La piattaforma, come recita la presentazione presente nella sua pagina web, è dedicata a creare valore intorno a pezzi del made in Italy, sia nel campo dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica, del territorio e adesso anche dello sport.

“Gli NFT che abbiamo realizzato in collaborazione con il Giro d’Italia rappresentano il modo migliore per fare cultura intorno al mondo della crypto-arte e, più in generale, sul connubio fra le creazioni del Made In Italy e il nuovo ecosistema digitale basato sulla Blockchain. Seguiremo la corsa in tutte le sue tappe, in strada come online, per raccontare agli appassionati cosa sono gli NFT, come vengono realizzati e quale tipo di opportunità offrono a chi li acquista.”

Hanno spiegato i due fondatori di Italian Nft, Achille MInerva e Marco Capria il 6 maggio scorso. L’idea è stata partorita in collaborazione con Rcs organizzatore della mitica gara ciclistica ed attualmente è disponibile soltanto la collezione delle quattro storiche maglie della Corsa Rosa, ma in futuro verranno aggiunti anche loghi, maglie speciali e il Trofeo Senza Fine. “Non sappiamo chi sarà l'ultimo ad indossare la maglia rosa, ma sappiamo che potresti essere tu il primo a possederla! Scopri l'esclusiva collezione NFT che abbiamo creato per celebrare il Giro d’Italia” ha twittato l’azienda nei giorni scorsi.

La leggendaria maglia “rosa” del Giro d’Italia, insieme alla maglia bianca, azzurra e ciclamino, tutte nel formato NFT, sono già acquistabili su ItaliaNFT in modalità Buy Now al prezzo di 49 dollari. Gli Nft che rappresentano la nuova frontiera del collezionismo hanno avuto nel 2021 un vero e proprio boom con una crescita del 21000 % ed oltre 20 miliardi di dollari di fatturato.

Nei primi mesi del 2022 il mercato ha però subito una flessione e alcuni hanno già preconizzato il fenomeno come una delle tante bolle tecnologiche che si sono susseguite in questi primi venti anni del secolo. Ma il fascino e la peculiarità di questo strumento che grazie alla blockchain permette di garantire la proprietà esclusiva di un oggetto in formato digitale e garantisce l'acquirente sulla sua originalità, sembra aver trovato proprio nello sport il suo ambiente maggiormente favorevole per crescere e consolidare il suo business.

Come visto con il calcio il footbal americano e il basket che grazie agli Nft hanno trovato nuove importanti forme di guadagno. L'iniziativa dedicata al giro da parte di Italian Nft sarà anche l’occasione per spiegare che cosa sono e come funzionano gli Nft, da parte dell’azienda che sarà presente ad ogni tappa con uno stand aperto al pubblico.

Per la creazione degli oggetti digitali che rappresentano il Giro, il Lab di ItaliaNFT ha lavorato alacremente e soffermandosi sui minimi dettagli grazie ad avanzate tecniche di scansione e computer graphic per replicare il più possibile gli originali in formato digitale e allo stesso tempo per garantire un’esperienza visiva aumentata dalle animazioni digitali. “Il Giro d’Italia non è solo una delle corse di ciclismo a tappe su strada più importanti del mondo ma anche un’autentica eccellenza italiana nel mondo, un evento unico e imperdibile che ha avuto il merito di unificare il Paese e intessere il territorio con i propri più alti valori: passione, sacrificio, rispetto, storia e tradizione, modernità e innovazione, divertimento e responsabilità sociale. Tutti valori che rispecchiano una parte importante della nostra mission”, hanno detto sempre i due fondatori.