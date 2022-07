Lo scoppio della guerra in Ucraina ha provocato una serie di conseguenze economiche molto pensati.

In sintesi, l'economia della zona euro sta sprofondando sempre di più verso la recessione.

Gli effetti di questa deriva sono ben visibili sull'euro, che ha perso decisamente quota rispetto al dollaro. Tutto ciò provoca forti ripercussioni sulle nostre imprese... sull'occupazione e sui consumatori. In fondo l'economia è una catena e se uno Stato non si rende conto della necessità di promuovere politiche anticicliche, non è che possiamo sperare in miracoli.