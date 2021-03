Sono stati presentati oggi presso la Sala Fallaci del Palazzo Comunale di Campi Bisenzio (FI), i Campionati italiani di corsa campestre in programma sabato 13 e domenica 14 marzo al Parco di Villa Montalvo, organizzati dell’Atletica Campi con il contributo della Fidal, di Fidal Servizi e del Comune di Campi Bisenzio.

Erano presenti tra gli altri Stefano Mei, nuovo presidente Fidal e indimenticato Campione europeo dei 10mila metri a Stoccarda 1986, Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, Riccardo Bicchi, presidente del’Atletica Campi, Alessandro Alberti, presidente Fidal Toscana, gli assessori di Campi Alessandro Consigli e Riccardo Nucciotti, Simone Cardullo vice presidente del Coni Toscana, Diego Petrini, general manager della Firenze Marathon che supporta l’organizzazione con la logistica.

Dopo le fasi di qualificazioni è ormai conto alla rovescia per tutti i team verso l’evento che assegnerà i titoli tricolori di tutte le categorie di squadra e individuali.

La manifestazione si terrà a porte chiuse e rispettando le norme anticovid, con l’interdizione al pubblico all’interno del Parco (ma c’è la possibilità di vedere gran parte del tracciato stando fuori, distanziati), ingressi contingentati degli atleti a gruppi per le singole partenze, partenze degli atleti con mascherina da tenere per i primi metri di corsa e indossare di nuovo subito dopo l’arrivo. Saranno quasi 2000 gli atleti in gara, a cui vanno aggiunti dirigenti e accompagnatori, per un totale di poco meno di 3000 persone provenienti da tutta Italia.

Naturalmente si gareggerà suddivisi per categorie e fasce di età, diluite tra il sabato e la domenica. Per ridurre al minimo i potenziali assembramenti è stato creato un regolamento ad hoc. Sono ammessi a partecipare solo quattro atleti per squadra in ciascuna categoria tra le squadre qualificate dopo le fasi regionali. Faranno punteggio per il campionato di società i primi e le prime tre classificate di ogni squadra nelle varie categorie.

Si gareggia anche a titolo individuale per vincere e indossare la maglia di campione d’Italia oltre che per gli scudetti di squadra. Gli atleti che sono tesserati per le squadre non ammesse a concorrere alle classifiche di società, possono correre per i titoli italiani individuali solo se in possesso dei “minimi” richiesti dalla Federazione.

TUTTE LE INFO AGGIORNATE:

https://www.atleticacampi.it/campionati-festa-del-cross-2020

www.fidal.it

toscana.fidal.it

Cesare Monteleone