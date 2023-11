Sabato 11 novembre 2023 sul palcoscenico del Bolgia di Bergamo si esibisce il top dj producer tedesco SNTS, da anni protagonista della scena techno internazionale. Con lui c'è Regal, talento spagnolo dell'elettronica, al capo di una delle etichette più apprezzate come Involve Records. Per il top club sull'A4 si tratta di un altro appuntamento imperdibile della stagione autunno - inverno - primavera 2023/4.

Tedesco, 167mila seguaci su Instagram, SNTS si presenta al Bolgia di Bergamo come 'boss' di Sacred Court, prolifica label che porta il suo nome. SNTS è un artista che ama le maschere e l'oscurità. In console si esibisce incappucciato ed oscure sono l'anima, il colore e la matrice della sua hard techno, che ogni notte diventa più esplosiva. È noto in tutto il mondo per il suo suono warehouse, sia come performer sia come label manager. Il suo primo LP risale al 2015 e si intitola "The Rustling of the Leaves". "You Won't Defeat Me EP", del 2022, è tra i più recenti. Vero eroe musicale mascherato, lascia solo intravedere due impenetrabili occhi di ghiaccio, ed il mantello ne confonde la figura. Dopo un top club come il Bolgia, porta la sua techno al Fabrik di Madrid il 18 novembre,.

Sempre a Madrid, nel 1990, nasce Gabriel Cassina, in arte Regal, in console nella Main Room del Bolgia di Bergamo l'11/11. Eclettico, va oltre le definizioni musicali, anche se la matrice resta una techno dura, potente ed incalzante. La citata Involve Records, da lui fondata, è una delle realtà discografiche più interessanti in Europa, capace di pubblicare i lavori di artisti come Amelie Lens, Ellen Allien, Alignment. Proprio quest'etichetta ha da poco pubblicato un potente remix del classico "Asi Me Gusta A Mi" di Chimo Bayo firmato proprio da Regal. WM, Simon Ricci e Selvaggia b2b Lorenzo A chiudono il cerchio in console nella pista principale del Bolgia.

Mentre nella Lab Room ci si scatena col party Up Project. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L'appuntamento di sabato 11 novembre 2023 al Bolgia SNTS e Regal è solo l'ennesimo appuntamento importante nel top club sull'A4. Tra gli altri, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Chris Liebing, Len Fake, Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Alignment, RBX, Marika Rossail, Charlie Sparks e TRYM, il team Metempsicosi, Luca Agnelli, Raffa FL o Deborah De Luca.



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine



info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino