Sono state predisposte le prime transenne all'esterno del castello di Balmoral, a tutti gli effetti residenza estiva della regina Elisabetta in cui risiede dallo scorso luglio, dopo che da Buckingham Palace è stata diffusa la notizia che la sovrana è sotto costante controllo medico, mentre i sanitari si sono detti preoccupati per la sua salute.

Questa la breve nota rilasciata quest'oggi:

Following further evaluation this morning, The Queen’s doctors are concerned for Her Majesty’s health and have recommended she remain under medical supervision. The Queen remains comfortable and at Balmoral.

Una dichiarazione che ha spiazzato molti, sia perché in passato sullo stato di salute della regina vi era sempre stata la massima riservatezza, sia perché Elisabetta sembrava in discreta forma quando martedì è stata fotografata sorridente mentre nominava il nuovo primo ministro, Liz Truss.

Inoltre, le sue condizioni potrebbero essere molto più serie di quanto è stato comunicato in via ufficiale, poiché tutti i parenti si stanno precipitando nei pressi di Aberdeen, dove sorge la residenza reale

A Balmoral sono già arrivati Carlo e Camilla. Il duca di Cambridge, altri figli, il duca di York e il conte di Wessex e sua moglie Sophie, la contessa di Wessex sono attesi a breve, mentre la principessa Anna, era già in Scozia per impegni ed è a Balmoral. La duchessa di Cambridge, invece, è rimasta a Windsor con i figli. Anche il duca e la duchessa del Sussex, che avrebbero dovuto partecipare a un evento di beneficenza a Londra, si recheranno a Balmoral.