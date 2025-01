SASSARI – L'ERSU di Sassari, in collaborazione con il fotografo e artista visuale Marco Ceraglia, presenta il "Seminario di approccio creativo alla Fotografia contemporanea", un laboratorio destinato agli studenti borsisti ERSU, agli iscritti all'Università di Sassari, al comparto AFAM (Accademia e Conservatorio) e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. L'iniziativa verrà illustrata mercoledì 22 gennaio alle ore 18:30 presso la Residenza di Via Coppino 20.

Il laboratorio, che si svolgerà presso la Residenza universitaria ex-Fondazione Brigata Sassari, prevede un massimo di 12 partecipanti e si articolerà in 10 lezioni da tre ore ciascuna, per un totale di 30 ore complessive. Gli incontri si terranno una volta a settimana, dalle 17:00 alle 20:00, a partire da febbraio fino ad aprile. Il percorso formativo culminerà in un evento finale, durante il quale verranno presentati gli elaborati realizzati dagli studenti.

Durante il seminario, Marco Ceraglia metterà a disposizione dei partecipanti attrezzature professionali e il proprio studio fotografico, offrendo un'esperienza immersiva nel mondo della fotografia contemporanea.

La partecipazione al laboratorio è gratuita, con l'eccezione di una quota di iscrizione di 20 euro, necessaria per l'utilizzo delle apparecchiature del docente. L'ERSU di Sassari, infatti, coprirà interamente i costi del corso.

Le iscrizioni saranno aperte dal 22 gennaio al 31 gennaio 2025. Per partecipare, gli interessati dovranno compilare il modulo disponibile al link: www.portaleserviziersu.it/servizi/index.php/it/laboratoriof.

Un'opportunità unica per gli studenti che desiderano approfondire il proprio rapporto con la fotografia e sviluppare nuove competenze artistiche e tecniche sotto la guida di un professionista del settore.

Sito ufficiale ERSU Sassari https://ersusassari.it/it/novita/notizia/Presentazione-laboratorio-fotografico-di-Marco-Ceraglia/