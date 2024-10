Per la realizzazione d’una rotatoria ad Olivarella, nel tratto comunemente definito “Quattro strade", il Comune di Milazzo ha avviato l’iter per indire una Conferenza dei servizi e acquisire i necessari pareri da parte degli altri enti coinvolti (ANAS, Citta Metropolitana di Messina, Comune di San Filippo del Mela, A.S.P.) per l’approvazione definitiva della progettazione esecutiva alla realizzazione dell’opera sulla strada statale 113 all’altezza del quadrivio, che conduce ai Comuni della vallata del Mela.

L’obiettivo è dunque accelerare per dare soluzione ad un problema molto sentito, anche perché ormai spesso la circolazione va in tilt in quel tratto di strada, il quale da Botteghelle arriva a Corriolo e principalmente interessa il quadrivio di Olivarella, che “raccoglie” gli automobilisti provenienti da San Filippo del Mela, Archi e Merì. Soprattutto in alcuni orari si creano ingorghi continui.

Dopo l’incontro di febbraio con il Comune di San Filippo del Mela, l’Amministrazione mamertina ha incaricato un professionista esterno, l’ing. Edoardo Pracanica, per redigere la progettazione esecutiva d’una rotatoria proprio al quadrivio di Olivarella, progettazione che sarà sottoposta alla valutazione del Comune di San Filippo del Mela, della Città Metropolitana di Messina e dell’A.N.A.S.

L’idea – ha sottolineato l’Assessore Santi Romagnolo – è quella di rivedere e ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale, dove sono presenti anche centri commerciali e in prossimità dello svincolo autostradale e dell’ospedale “Fogliani” per alleggerire il sovraccarico di traffico viario e in tal senso si sta lavorando per una progettualità, che interessi il punto più critico, che è quello di Olivarella».