Polyphemus, Orion, Zephyrus, Borea Sub, Shockwave, Ovoid Sub, Kona Storm, Cerberus, Twister, Hydra Sub 7.1 e Hydra Sub 8.1... Avete appena letto, in ordine sparso, alcuni dei modelli delle splendide casse acustiche Made in Florence che Pequod Acoustics ha presentato all'ISE di Barcellona, fiera di riferimento per chi si occupa di audio hi fi e professionale.

Il brand è in decisa crescita nel mondo, grazie al suono pulito e potente dei suoi speaker e ad un design che non lascia indifferenti. In Italia Pequod Acoustics è infatti attualmente distribuita in gran parte del mondo. Da RdaPro, in Spagna da HPS Ibiza, in Francia da Révérer Sens / Rock Audio, in Turchia da Melomani, in Israele e Palestina da Connector, in Vietnam da Van Lam Audio, in Russia da ImLight ed in Corea del Sud da Alive Solution. Non solo, ci sono partner consolidati per Gran Bretagna (Sonic Sound Installations), Portogallo (Nada Lab), Emirati Arabi (Subsonic), Tunisia (NATIS), Marocco (EcmaPro Systems).



Pequod Acoustics crea speaker capaci di portare nel mondo professionale (locali, concerti) la qualità dell'hi-fi. Il design degli speaker Pequod Acoustics sorprende prima ancora che la musica si faccia sentire, la qualità sonora di queste casse poi fa il resto, emozionando. Ke sue casse diffondono musica in club, ristoranti, meeting point e locali d'ogni tipo, sempre in contesti d'eccellenza.



