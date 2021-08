La domenica olimpica si era presentata "grigia" con il disastrosa eliminazione dell'Italia del fioretto maschile ai quarti della prova a squadre ad opera del Giappone, solo parzialmente oscurato dall'ottimo bronzo conquistato dalla staffetta 4x100 misti maschile grazie a Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi, con il tempo di 3:29.17, alle spalle degli Stati Uniti, autori del nuovo record del mondo in 3:26.78 e della Gran Bretagna che ha fatto registrare il nuovo record europeo in 3:27.51.

Da ricordare poi, sempre nel nuoto, il quarto posto di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ed il sesto della 4x100 misti femminile, ultima gara olimpica di Federica Pellegrini.

Ma le soddisfazioni per l'Italia sono arrivate dall'atletica, dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato... con ben due ori!

Il primo lo ha conquistato Gianmarco Tamberi nel salto in alto maschile, ex equo con il qatariota Essa Mutaz Barshim, superando l'asticella a quota 2,37. Stessa misura ottenuta anche dal bielorusso Maksim Nedasekau, ma con più errori all'attivo. Solo Sara Simeoni, nel 1980 a Mosca, era riuscita a salire sul podio nella stessa specialità, in campo femminile.

Neppure il tempo di far festa che è partita la finale dei 100 metri dove Lamon Marcell Jacobs scattava dalla terza corsia. L'italiano di Desenzano sul Garda a metà gara ha innestato il turbo e a quasi 43 Km/h ha iniziato una progressione incredibile che lo ha portato a tagliare il traguardo davanti a tutti in 9"80, pure meglio del 9"81 con cui Usain Bolt vinse a Rio 2016, migliorando così il nuovo primato europeo appena stabilito qualche ora prima.

Dietro di lui lo statunitense Fred Kerley in 9"84 e il canadese Andre de Grasse (9"89).

Ad attenderlo dopo il traguardo l'atro oro olimpico, Tamberi.

Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile





Crediti immagine: twitter.com/alissonbastoss/status/1421817725748498435