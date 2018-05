Delocalizzazione al contrario: Fastweb sposta call center dalla Romania in Italia

23/11/2017 00:14 - Entrerà in funzione a fine febbraio 2018 e sarà completato per il maggio successivo il progetto grazie al quale Nissan, tramite la propria controllata olandese Motor Parts Center, metterà a… (Matteo Pani)

Abruzzo, Honeywell conferma chiusura e delocalizzazione in Slovacchia

12/01/2018 13:28 - La multinazionale americana Honeywell ha confermato la sua intenzione di chiudere il suo stabilimento italiano di Atessa, in provincia di Chieti, per trasferirsi armi e bagagli in Slovacchia dove già… (Buongiorno Slovacchia)