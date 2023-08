La Food Blogger Gluten Free e conduttrice radiofonica di Radio Usano Campus Jessica Selassie continua il suo entusiasmante viaggio alla scoperta di locali e ristoranti con specialità senza glutine in giro per l'Italia. Grazie alla collaborazione con Italy Food Porn, i suoi ultimi due reel hanno raggiunto un incredibile successo, ottenendo 100 mila visualizzazioni in poche ore.

Nel suo ultimo viaggio, Jessica ha visitato due luoghi imperdibili per gli amanti del cibo senza glutine e celiaci a Napoli: il ristorante Sette Passi e la pizzeria Sustable. Entrambi i posti hanno offerto esperienze culinarie eccezionali, dimostrando che è possibile gustare piatti deliziosi anche seguendo una dieta gluten free.

Il ristorante Sette Passi ha stupito Jessica con la sua vasta selezione di piatti senza glutine, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Dalle paste fatte in casa al pesce freschissimo, ogni portata soddisfa i palati più esigenti. Inoltre, l'atmosfera accogliente e il servizio impeccabile hanno resol'esperienza ancora più piacevole.

La pizzeria Sustable , invece, ha dimostrato che la pizza senza glutine può essere altrettanto gustosa e croccante. Utilizzando farine alternative e tecniche di cottura innovative, i pizzaioli hanno creato delle vere e proprie opere d'arte culinarie. Jessica ha apprezzato particolarmente i dolci e la varietà di gusti e la cura nella presentazione dei piatti.

La sua passione per il cibo senza glutine e la sua capacità di comunicare con il pubblico attraverso i social media e la radio renderanno sicuramente la vostra attività ancora più famosa. Jessica Selassie è una figura di spicco nel mondo della gastronomia senza glutine. La sua esperienza personale con problemi di salute legati all'intolleranza al glutine l'ha spinta a dedicarsi a questa causa e a condividere le sue scoperte con il pubblico.

Al di là della sua passione per il cibo senza glutine, è in grado di intrattenere il suo pubblico con il suo umorismo e la sua personalità vivace. I suoi video e reel su Instagram sono sempre pieni di energia e allegria, rendendo l'esperienza di seguirla ancora più divertente. Jessica sa come coinvolgere il suo pubblico, trasmettendo la sua passione per il cibo senza glutine in modo accattivante e coinvolgente. Oltre alla sua bravura come food blogger, Jessica è anche una conduttrice radiofonica, il che conferma la sua capacità di comunicare e intrattenere il pubblico attraverso diverse piattaforme.



Grazie alla sua grande visibilità sui social media e alla sua passione per il cibo senza glutine, Jessica offre la possibilità ai locali e ai ristoranti di ottenere una sponsorizzazione attraverso i suoi canali. Se siete proprietari di un locale con specialità senza glutine e desiderate farvi conoscere da un pubblico sempre più vasto, potete contattare Jessica Selassie tramite l'account @italyfoodprn alla e-mail [email protected].

La collaborazione con Jessica Selassie può offrire un'opportunità unica per promuovere il vostro locale e attirare l'attenzione di un pubblico interessato a scoprire nuovi posti dove gustare piatti senza glutine di alta qualità. Non perdete questa opportunità e mettetevi in contatto con Jessica per far conoscere al mondo la vostra eccellenza culinaria.

Seguite Jessica Selassie nei suoi prossimi viaggi alla scoperta di nuovi locali gluten free in giro per l'Italia e lasciatevi ispirare dalle sue avventure culinarie.