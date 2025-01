Oggi, 17 gennaio 2025, si celebra la “Giornata Mondiale della Pizza”, un evento dedicato a uno dei simboli più rappresentativi della cultura e della cucina italiana. Questa data non è casuale: coincide con la festa di Sant’Antonio Abate, patrono dei pizzaioli e dei fornai, figura storicamente associata alla protezione di arti e mestieri legati al fuoco.

La pizza, nata come piatto povero a Napoli nel XVIII secolo, ha conquistato il mondo diventando uno dei cibi più amati e consumati globalmente. Con la sua semplicità e versatilità, rappresenta un ponte culturale che unisce popoli e tradizioni. Nel 2017, l’arte del pizzaiuolo napoletano è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un riconoscimento che ne sottolinea l’importanza storica e culturale.

In Italia e nel mondo, oggi si susseguono iniziative volte a celebrare questo piatto iconico. A Napoli, cuore pulsante della tradizione, si tengono dimostrazioni dal vivo, workshop di pizzaioli esperti e degustazioni nei luoghi storici della città. Nelle principali capitali internazionali, pizzerie e ristoranti italiani offrono promozioni speciali e menù degustazione per omaggiare l’autenticità del prodotto.

Le scuole italiane e internazionali di cucina organizzano corsi per insegnare l’arte della preparazione della pizza, sottolineando l’importanza della scelta degli ingredienti: dal pomodoro San Marzano alla mozzarella di bufala campana DOP, fino alla farina di alta qualità.

La pizza non è solo tradizione, ma anche innovazione. Negli ultimi anni, i pizzaioli hanno esplorato nuove frontiere, creando versioni gourmet con ingredienti insoliti o rivisitazioni che rispettano le intolleranze alimentari, come le pizze senza glutine o vegane. La Giornata della Pizza è quindi anche un momento per riflettere su come questo piatto riesca a rinnovarsi senza perdere il legame con le sue origini.

Secondo i dati più recenti, il mercato globale della pizza ha raggiunto un valore di oltre 150 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti come il maggiore consumatore. In Italia, si stima che vengano consumate circa 8 milioni di pizze al giorno. Questo successo è merito non solo della sua bontà, ma anche dell’impegno dei pizzaioli italiani, ambasciatori di qualità e passione.

La Giornata della Pizza è un’occasione per celebrare non solo un cibo amato da tutti, ma anche l’ingegno e la creatività italiana. Che sia una classica Margherita, una Diavola piccante o una creazione gourmet, oggi la pizza è protagonista assoluta sulle tavole di tutto il mondo. Non resta che unirsi ai festeggiamenti, alzare una fetta e brindare a questo straordinario simbolo di convivialità.

Buon Pizza Day! 🍕