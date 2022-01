Il vulcanico Elon Musk, nell'ultima riunione tenuta con gli investitori in relazione all'andamento del titolo Tesla, è tornato a rimarcare il proprio interesse sui robot umanoidi su cui Tesla investirà già nel 2022, definendo il possibile impatto di Optimus, così è stato chiamato il progetto, più importante del business relativo alla mobilità.

Il Tesla Bot, come è stato soprannominato, dovrebbe prender vita dagli stessi sistemi di intelligenza artificiale (AI) utilizzati per i veicoli Tesla. Avrà un'altezza di circa 1, 70 metri, una velocità intorno ai 10 Km e sarà in grado di solle vare fino ad una settantina di Kg.

Agli investitori Musk ha dichiarato che il primo utilizzo del robot umanoide sarebbe avvenuto all'interno di in uno stabilimento Tesla, dove gli verrà affidato lo spostamento di componenti e parti all'interno di una fabbrica,".

Non solo, con l'avvento di Optimus, sempre secondo quanto dichiarato daMusk, Tesla potrebbe avere un ruolo determinante nello sviluppo della capacità di una macchina di apprendere o comprendere i compiti attualmente eseguiti dagli esseri umani... uno dei nodi più complicati da superare per un'evoluzione significativa dell'Intelligenza Artificiale.

Ma il robot umanoide non convince del tutto gli scienziati che hanno esperienza su quel tipo di progetti, almeno in relazione alla possibilità di risultati nel breve e medio periodo. Infatti, solo le problematiche relative ai movimenti e allo stesso stare in piedi sono già sfide enormi, forse anche più difficili da risolvere rispetto a mandare l'uomo su Marte.

Ma Elon Musk, come ha già dimostrato, non è uno che si arrende facilmente ed in genere riesce a dar seguito a ciò che annuncia.