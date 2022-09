«Torniamo a casa con rammarico. La squadra stasera ha fatto una buona partita, ma torniamo a casa con rammarico per il risultato. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma questa è un'occasione persa. Nel primo tempo siamo stati troppo timidi, meglio nel secondo. La partita di Vlahovic? Ha fatto una buona partita, come tutti i giocatori che sono scesi in campo. I ragazzi stasera hanno avuto un ottimo spirito, pur rischiando qualcosa, ma il PSG ha una grande velocità di esecuzione e una tecnica pazzesca. Quando giochi contro queste squadre, la difficoltà maggiore è quando non hai la palla. I due gol presi nonostante siano frutto di giocate di una classe immensa di Neymar e Messi si potevano evitare con più attenzione. Paredes? I giocatori di un certo livello si vedono subito, da come stoppano la palla, da come pensano la giocata. Adesso dobbiamo pensare a battere la Salernitana, perché non possiamo perdere altri punti pesanti. Domenica sera sarà una partita complicata perché ci saranno pochi spazi. Dovremo essere bravi noi a trovarli».

Così Massimiliano Allegri ha commentato il 2-1 subito dalla Juventus nel match d'esordio del Gruppo H di Champions League disputato martedì sera a Parigi contro il Paris Saint Germain.

Grazie a Mbappé Il PSG segna una doppietta nei primi 22 minuti, prima con un tiro al volo su assist di Neymar, poi con un tiro di prima intenzione a conclusione di una fitta rete di passaggi da capogiro. Nel secondo tempo, al 53', è stato Weston McKennie ad accorciare le distanze con un colpo di testa, mentre Donnarumma ha poi negato il pareggio alla Juventus su un'incornata di Vlahovic.

Queste, invece, le parole del tecnico dei parigini, Christophe Galtier: «Certo, quando sei in vantaggio per 2-0, il terzo gol è importante. Per noi è andata per il verso sbagliato, il che ha dato molte speranze ai nostri avversari e ha reso la partita molto aperta, con occasioni da entrambe le parti, ma questa è la Champions. Vincere nelle difficoltà aiuta la squadra e la rosa a crescere. Abbiamo avuto dei momenti molto buoni nel primo tempo e siamo andati in vantaggio meritatamente con due grandi gol. Abbiamo regalato loro alcune situazioni, ma sono stato molto soddisfatto di ciò che hanno fatto i miei giocatori».

Se Mbappé, in più di un'occasione avesse passato la palla ai suoi compagni invece di cercare la terza rete e se Neymar fosse stato più convinto e preciso nei suoi tentativi di tiro, la Juventus avrebbe perso di goleada. Questi sono i fatti, puri e semplici, a cui però bisogna aggiungere la scarsa, se non scarsissima capacità di difendersi da parte del PSG, squadra impostata per vincere qualsiasi incontro, ma non cercando di non subire gol, ma solo facendo una rete in più del proprio avversario.

Nell'altra partita del girone, il Benfica ha battuto il Maccabi Haifa per 2-0.



Ieri, allo stesso orario, era in campo anche il Milan, impegnato nel Gruppo E, che in Austria ha pareggiato contro il Salisburgo per 1-1. Ad andare per prima in vantaggio è stata la squadra ospite con Okafor che, dopo aver superato Tomori, fa secco Mike Maignan. Il Milan pareggia a conclusione di una bella manovra collettiva finalizzata da Saelemaekers. Tutte le reti nel primo tempo, mentre nel secondo tempo uniche occasioni degne di nota sono un tiro alto di Fernando e una conclusione di Leao, nei minuti di recupero, deviata sul palo.

Nell'altro incontro del Gruppo E, la Dinamo Zagabria ha battuto il Chelsea per 1-0.

Questo il commento di Pioli a fine gara: "E' un buon risultato, con una prestazione sufficiente, ma non di altissimo livello. Loro sono partiti meglio, poi noi ci siamo ripresi ma potevamo fare meglio. I ragazzi sanno riconoscere quando non stiamo bene in campo. Nel finale ci abbiamo provato, ma con poca lucidità sul piano tecnico. Non mi aspettavo il risultato tra Dinamo Zagabria e Chelsea. Questo ci insegna che nel calcio non ci sono partite scontate. Il Salisburgo è una buona squadra e l'anno scorso non aveva mai perso in casa. La prossima partita per noi sarà molto importante (Milan - Dinamo Zagabria)".







Crediti immagine: twitter.com/PSG_inside/status/1567289214630338560