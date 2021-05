Lo Stato di New York non richiederà più alle persone completamente vaccinate contro la Covid-19, pertanto anche con la seconda dose, di indossare la mascherina in molti luoghi aperti al pubblico, in base alla nuova guida emessa la scorsa settimana dai funzionari sanitari federali,

Cuomo si è adeguato alle nuove direttive dei CDC, dopo aver annunciato la scorsa settimana scorsa che erano state messe al vaglio di una commissione di esperti dello Stato.

Le persone non vaccinate, ha ricordato il governatore, dovranno invece continuare a indossare la mascherina.

In ogni caso, la mascherina dovrà ancora essere indossata sui mezzi pubblici, nelle scuole e in alcuni altri spazi comuni, anche da parte dei vaccinati, ha dichiarato Cuomo, che ha aggiunto anche che le aziende private possono ancora imporre proprie regole a clienti e visitatori sull'uso o meno della mascherina.

Attualmente, oltre il 52% dei newyorkesi adulti è completamente vaccinato e quasi il 62% ha ricevuto almeno una dose. In totale sono state somministrate 17 milioni e 600 mila dosi.