Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco ,su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con Flavia Celano.



Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante?Gli direi di cercare di rilassarsi, poiché l'ansia è controproducente, ed essere sé stesso il più possibile, restare concentrato ma cercare anche di divertirsi perché senza passione non ha senso fare arte.



Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?Esibirmi davanti a nomi importanti della musica, e ricevere i loro pareri, consigli di cui farò sicuramente tesoro.



Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare?Mi ha colpito la professionalità, si vede che è un palco importante!



Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?Sicuramente sì, perché da questa ora sto avendo altre opportunità. Spero di lasciare un segno nei discografici che mi ascolteranno e fare della mia più grande passione un lavoro.



Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?Ho portato il mio pezzo "Chiedo Scusa" (disponibile su tutti i digital store), che parla dell'importanza di essere sempre fedeli a noi stessi e non piegarci ad essere come ci vuole qualcun altro. Credo che la sua forza sia il messaggio, e l'arrangiamento che cresce sempre di più man mano che la canzone va avanti, proprio per sottolineare il testo.