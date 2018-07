Franco J Marino: “Tempo di un Bacio” è il nuovo singolo in radio e nei digital store da venerdì 15 giugno

Il brano del cantautore napoletano, prodotto artisticamente da Mauro Malavasi per Fonoprint, fa parte del nuovo progetto musicale “Tamué” di prossima uscita.

«Una canzone passionale, dove si parla di un amore con tutti i suoi contrasti e tutta la sua bellezza». FRANCO J MARINO

“Tempo di un bacio”, la cui struttura portante è il ritmo Tamuè, unisce sonorità e cultura partenopea al mondo latino.

Si tratta di un progetto che può essere considerato come un’evoluzione di quella musica nata a Napoli, vista da una nuova prospettiva fatta di "tempi", di ritmi e di nuove melodie sorrette dalla lingua partenopea straordinariamente capace di vestire il soul di ritmi mediterranei.

Guarda il video su YouTube:



«Mi piace definire l’intero progetto “Tamué” (in uscita per Fonoprint a fine 2018) con il termine di soul napolatino, per una fusione tra la danza ed elementi appunto latini e mediterranei. Un’evocazione, un sogno, una danza, un ritmo. Un viaggio a Sud». FRANCO J MARINO

Radio date: 15 giugno 2018

Etichetta: Fonoprint

BIO

Franco J. Marino nasce a Napoli e fin da ragazzo studia musica e scrive canzoni.

È autore, compositore e interprete di brani tra il mondo soul e il classic, anche in lingua napoletana.

Riceve il premio AFI 2012 per l’attività compositiva a livello internazionale in occasione del memorial Mario Musella.

Dopo aver collaborato come autore con artisti italiani e internazionali (Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Nathan Pacheco per la Walt Disney Records, Tony Esposito), decide di esordire come cantautore.

Nel 2017 propone il suo nuovo progetto a Mauro Malavasi che ne condivide l’idea e l’essenza insieme a Fonoprint. Nasce da qui Tamué, un viaggio a sud, una Napoli vista da un'altra prospettiva.

Nell’estate 2018 è in uscita il secondo singolo del progetto Tamué: Tempo di un bacio.

Contatti e social

Sito web: www.francojmarino.it/

Facebook: www.facebook.com/FrancoJMarinoOfficial/

Youtube: www.youtube.com/channel/UC_32KfERV7q-E3mCLBka24Q

Instagram: www.instagram.com/francojmarino/