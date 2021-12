Dopo 8 giorni in mare, all'equipaggio di SOS Mediterranee, il 24 dicembre è stato comunicato dalle autorità marittime italiane che alla Ocean Viking era stato assegnato Trapani come porto dove poter sbarcare le 144 persone soccorse, presenti a bordo della nave. Lo sbarco è avvenuto il giorno di Natale.

Rimangono invece in attesa di un PoS i 558 sopravvissuti a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere:

There are 558 survivors on the #GeoBarents.

“We are treating them for fuel burns, seasickness, respiratory infections and violence-related injuries. All our survivors need further and immediate care and a place of safety as soon as possible” - Kira Smith, midwife onboard. pic.twitter.com/ixECMg2Amk