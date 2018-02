East Market, anche a febbraio il vintage non si ferma

Al via domenica 18 febbraio la nuova edizione di East Market, il mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare.

East Market coinvolge espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate divisi tra via Ventura e via Massimiano, dove in quest'ultima saranno concentrati gli stand del design e dell'hand made, le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono sempre ogni edizione con nuove sorprese. East Market è diventato must per i milanesi e non solo. Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi idee e oggetti stravaganti.

La prossima edizione vede tra i consueti 250 espositori attentamente selezionati da tutta Italia, Andrea Costa alias Mens Requiem, che per la prima volta a East Market, propone una vasta gamma di oggetti di entomologia e tassidermia in stile vittoriano vintage. Spazio all'Oriente con Vintage Flea di Kay, che porta una selezione di kimono originali giapponesi, artigianato, maschere, libricini rilegati e lampade intrecciate dal Sol Levante. Olivia Concept Store con prodotti artigianali dal tocco scandinavo, come candele, diffusori, oggetti per la casa, stampe e lettere in cemento.

Sempre presente la vinyl area con la migliore selezione di dischi per ogni genere musicale direttamente dagli archivi dei nostri collezionisti più attenti, originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, flexi, 380 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Videogame area con cabinati e console vintage, dove giocare tutto il giorno come in una vera sala giochi del passato. Sempre aperto anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'east burger, l'avocado burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. DJ set pomeridiani con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



Domenica 18 febbraio

dalle 10 alle 21

Via Privata Giovanni Ventura, 14 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3920430853