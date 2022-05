L’Amministrazione comunale ha disposto degli interventi sia ai torrioni della Porta Aragonese, sia al Bastione delle Isole. Sarà rifatto innanzitutto il (finto) ponte levatoio per consentire l’accesso al Rivellino di S. Giovanni, uno degli ambienti più suggestivi della cittadella fortificata.

L’intervento manutentivo riguarda l’impalcato della passerella di collegamento con il rivellino nella “Cinta Spagnola”: saranno sostituite le tavole deteriorate e la struttura (ringhiera ed impalcato) sarà protetta con impregnante idrorepellente. Nel “Bastione delle Isole” invece si procederà alla collocazione di ringhiere per protezione laterale nella cordonata di accesso al bastione e grate per ridurre ingresso dei volatili. Nelle Torri Aragonesi, organizzate in due livelli interni ed un livello di copertura, con ogni livello, che dispiega tre bocche da fuoco con sovrastante feritoia a croce per l’osservazione, gli interventi del progetto sono finalizzati a consentirne la visitabilità “controllata” (12 persone per volta).

Sarà eseguita un’accurata pulitura dei piani di calpestio in terra battuta con restituzione delle quote originali nei percorsi e nelle bocche da fuoco. Previsti anche lavori per il ripristino dell’impianto illuminotecnico.

“L’Amministrazione – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – sta dedicando attenzioni e riversando investimenti per renderlo sempre più attrattivo e farlo diventare vero volano per lo sviluppo turistico milazzese. Adesso questo rifacimento del (finto) ponte levatoio e la rifunzionalizzazione del bastione delle Isole e dei torrioni della cinta aragonese, consentiranno la fruibilità degli stessi includendoli nel circuito di visita”.

“Un altro intervento, che siamo riusciti a sbloccare in maniera concreta. – ha aggiunto il Sindaco Midili – Ho personalmente recuperato alla Soprintendenza, dove era stato “dimenticato” da tre anni, il parere su alcuni lavori da eseguire al Castello, quindi abbiamo rimodulato il progetto prevedendo un impegno economico maggiore (circa 60 mila euro) ed individuate le somme per realizzare gli interventi sia ai torrioni della Porta Aragonese, sia al Bastione delle Isole, abbiamo proceduto all’approvazione della documentazione per consentire agli uffici di esperire la gara e aggiudicare i lavori”.