La stazione sotterranea della metropolitana Maidan Nezalezhnosti a Kiev ha ospitato il 17 dicembre la finale di "Vidbir", il concorso di selezione nazionale dell'Ucraina per l'Eurovision 2023 . Dieci partecipanti hanno preso parte alla fase finale del processo e la vittoria ha celebrato il duo di musica elettronica TVORCHI , che si è esibito per ultimo.

Ma quali sono le origini del Gruppo?

Originario di Ternopil e formatosi nel 2018, il gruppo è composto dal produttore Andrii Hutuliak e dal vocalist Jeffery Kenny.

Insieme hanno collaborato e pubblicato quattro album in studio: "The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) e "ROAD" (2021).

I due artisti hanno dichiarato di essersi incontrati per caso per strada, quando Hutuliak si è avvicinato a Kenny per controllare il suo livello di inglese e si è quindi intrattenuto a dialogare con lui.

Durante la conversazione, hanno discusso di musica ed è così che è iniziato tutto.

Quest'anno è stato il secondo tentativo del duo TVORCHI alle selezioni nazionali per l'Eurovision.

Il loro primo tentativo nel 2020, quando il brano del duo "Bonfire" è arrivato in finale ma non ha vinto.

Tuttavia, agli ascoltatori la canzone è piaciuta così tanto che è diventata la canzone ucraina più popolare del 2020 sulla piattaforma europea Deezer.