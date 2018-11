Nuoto: seconda giornata Campionato Regionale CSI, sport allo stato puro

Ancora spettacolo, questa volta, tra le corsie della piscina DD Swim di Roccarainola (NA) dove, ieri domenica 25 novembre, è andata in scena la seconda giornata del 18° Campionato Regionale di nuoto CSI.

Entusiasmo e voglia di divertirsi sono stati gli obiettivi principali di questa tappa, non solo da parte degli atleti sempre impeccabili e puntuali ma, anche da parte dei genitori e parenti, assiepati a pochi metri dalla piscina, che li hanno incitati sempre, tutti, senza distinzioni.

Sport allo stato puro, senza contaminazioni, senza stravolgere ma, con un sano agonismo che accompagna i nuotatori.

Molte le medaglie in palio, distribuite in maniera equa tra le società in gara:

Metasport, San Vincenzo, Bellizzi, New Sporting, Olimpia, Olimpia S. Village, FSA, Tramonti, D Olimpia, 2AR Aquatic, CDI Area Nord, CSI Cava, Pandora S., Isola Blu.

Soddisfatti gli allenatori che vedono a ogni giornata, sempre più, venir fuori il risultato del loro lavoro.

Dagli esordienti, molti alla prima esperienza agonistica, ai master, tutti impegnati a far bene, in una competizione decisamente affascinante.

Il prossimo appuntamento ( terza giornata) si svolgerà il prossimo 16 dicembre presso la piscina Balnæa Sport e Wellness di Battipaglia (SA)