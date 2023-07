Ultimo non si ferma. Annunciata una nuova data, per quello che si presenta come un capitolo di un’unica grande storia, ormai leggenda.

“ULTIMO STADI 2024 - LA FAVOLA CONTINUA…” tocca quota 6, con il raddoppio dello Stadio Olimpico di Roma, previsto per il prossimo 23 giugno.

I biglietti saranno disponibili online il 21 luglio e, nei punti vendita, il 26 luglio.

Questo accade a soli pochi giorni dalla fine di un tour che ha chiuso il sipario con un totale record di 342.532 presenze, in sole 6 date imballate, bilancio di un’estate live, di cui il cantautore romano tiene lo scettro assoluto.

Nulla da invidiare all’estate scorsa, quando “Ultimo Stadi 2022” superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date.

Nulla da invidiare avrà anche l’estate 2024, dopo l’annuncio, a sorpresa, del nuovo tour “ULTIMO STADI 2024 - LA FAVOLA CONTINUA…” : 60mila i biglietti macinati, nella prima mezz’ora, dalla messa in vendita per le date di Napoli (8 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona, Torino (15 giugno allo Stadio Olimpico), Roma (22 giugno allo Stadio Olimpico), Messina (28 giugno allo Stadio San Filippo), Padova (6 luglio allo Stadio Euganeo), e la prima data di Roma è già al rush finale verso il tutto esaurito.

La corsa di Ultimo non conosce ostacoli né termini di paragone e questo nuovo raddoppio lampo, dello stadio capitolino, lo dimostra.

Neanche a farlo apposta, la favola del “principe degli stadi” era iniziata quattro anni fa, a Roma con il primo Olimpico, una scommessa già vinta, sul nascere. Poi, il mondo si è fermato, ma, per Niccolò Morriconi, è stata una fionda che lo ha portato, nel 2023, a toccare quota 23 stadi pieni, a soli 27 anni, ed altri 6 già annunciati, un palmarès da 29 stadi in soli 5 anni e, a giudicare dal trend, la parola “Fine” non è presente nel suo vocabolario.

“Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato. Abbiamo sorriso e abbiamo pianto, perché la vita non è, sempre, facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto.

Torno a casa, con un pizzico di nostalgia, ma sorrido, perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no e, quindi, vi stringo forte tutti. Ci vediamo, l’estate prossima. Abbiamo vinto noi”.

Questo l’arrivederci di Niccolò, dalla sua pagina Instagram, dopo aver salutato il suo pubblico, il 18 luglio, allo Stadio San Siro di Milano, stringendo tutti, in un lunghissimo e, ormai, iconico abbraccio, in ginocchio, sulle note della hit che, da sempre, chiude i suoi concerti, “Sogni appesi”, brano scritto a soli 15 anni, che spiega il significato del suo nome d’arte e che dà senso al motto di tutto il suo pubblico: “Dalla parte degli Ultimi, per sentirmi primo”.

Un arrivederci dato sul palco del Meazza, dopo un doppio sold out, da più di 120mila biglietti, davanti ad un pubblico in estasi, a cui Niccolò aveva promesso di dare il 110% della sua energia e così è stato. Nei suoi occhi, le immagini di una tripletta, da tutto esaurito, nella sua Roma, tre notti magiche allo Stadio Olimpico, che hanno sancito l’indelebile eterna storia d’amore tra il pubblico romano e quello che, ad oggi, si ritrova a portare avanti la vera tradizione del cantautorato capitolino. E lo ha fatto, con orgoglio, ma anche con l’affetto di un immenso Antonello Venditti, tornato al suo fianco, dopo averlo tenuto “a battesimo”, nel suo primo Olimpico 2019, sotto un cielo di una città che “nun vò padroni”, ma che lo ha scelto come condottiero.

Nel corso delle sei serate di questo tour, Niccolò ha presentato uno show curato nei minimi dettagli, pensato, per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni, senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall, a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici hanno esaltato l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” (eseguita, da solo, al pianoforte, su una pedana portata ad alta quota, circondato da un firmamento da mille e una notte, un trompe l’œil in stile cinematografico). Sembra cantare, per sé, Ultimo, ma, ad accompagnarlo, un coro incessante di voci, urla e lacrime del pubblico, che fa propria l’emozione di un repertorio da 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.

Negli spogliatoi giallorossi, è nato l’inedito “Paura Mai”, che Niccolò ha eseguito, da metà tour, in avanti, un messaggio di incoraggiamento, a superare le proprie paure e non avere timore di guardarsi dentro, chiudendo gli occhi a quello che c’è fuori e che non, sempre, ci corrisponde.

Con “Titoli di coda”, brano che accompagna il walkout della folla, Ultimo ha dato l’appuntamento al prossimo anno, dimostrando di avere, ben chiara, per il momento, la sua dimensione di musica live, legata alla partecipazione oceanica delle folle da stadio, che gli hanno permesso di poter portare il suo messaggio più lontano possibile e a tutto volume.

“Da sempre, io punto all’eccellente”, canta Ultimo, in uno dei suoi successi, in musica, e questo spirito lo porta a scalare vette, sempre, più alte, con numeri che gli hanno conferito il titolo di cantautore dei record.

Come lui stesso racconta, nel docufilm dedicato alla sua storia, in esclusiva, Prime Video “Ultimo – Vivo coi sogni appesi”, uscito lo scorso maggio 2023: “La musica è un’ossessione. Non si può non fare”.

Ed è questa passione e determinazione ad offrire la certezza che, ancora, una volta la Favola di Ultimo continuerà.







“ULTIMO STADI 2023 - LA FAVOLA CONTINUA…” è stato prodotto da Vivo Concerti.

I biglietti per “ULTIMO STADI 2024 - LA FAVOLA CONTINUA” sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

I biglietti, per la nuova data allo Stadio Olimpico di Roma, il prossimo 23 giugno saranno disponibili online dal 21 luglio e, nei punti vendita autorizzati, il 26 luglio.

Per info: Vivo Concerti - www.vivoconcerti.com

“ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…”

8 giugno 2024 - Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 - Torino - Stadio Olimpico

22 giugno 2024 - Roma - Stadio Olimpico (In Esaurimento)

23 giugno 2024 - Roma - Stadio Olimpico (Nuova Data)

28 giugno 2024 - Messina - Stadio San Filippo

6 luglio 2024 - Padova - Stadio Euganeo