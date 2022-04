Dopo lo stimolante incontro con la Cucina Romana, è la volta di quella Torinese. Un appuntamento particolarmente interessante perché il Piemonte vanta una cucina molto variegata: saporita e di chiare origini di campagna (vedi: Bagna Caöda), ma anche molto elegante e pregiata, da vera cucina regale, come è stata, con gioielli come i tartufi, ma anche i formaggi ed infine i vini, tra i migliori della tradizione italiana, conosciuti in tutto il mondo.

Anche per quanto riguarda i salumi, la Regione ha un’ottima produzione, sia a base di carne di maiale che anche di altri animali, come cavallo, asino, pecora e perfino camoscio! Il prosciutto di San Daniele gioca perciò su questo terreno una impegnativa partita, perché si presenta ad un pubblico molto esperto, ma sono sicuro che ancora una volta la sua qualità emergerà.

Gli incontri con i ristoratori di Torino inizieranno dal 10 al 13 Aprile, per riprendere, dopo Pasqua, dal 19 al 21. Si inizia con Villa Sassi, un locale intimo ed elegante, dove, alle ore 11 di Domenica 11 verrà offerta una degustazione di Prosciutto San Daniele. Il 12 è la volta del Barney's Café - Circolo dei Lettori che alle h. 18,30 nei suoi locali raffinati e luminosi presenterà l’assaggio di prosciutto Quindi nel“Luogo Divino” (e scusate se è poco!) alle ore 18,30 di Mercoledì 13 si concluderà questa settimana di assaggi.

Festeggiata come si deve la Pasqua, le degustazioni riprenderanno il 19 aprile all’elegante Ristorante-cocktail bar Magorabin in cui verrà offerta una degustazione di prosciutto sia all’aperitivo delle 18,30, sia a cena alle h.20, seguito poi dal locale di tendenza Pop Bureau il 20 aprile alle 18,30.

In conclusione l’incontro del 21 alle 19,30 a Esperienza Vermouth, vero tempio di questo tipico vino liquoroso (nato a Torino nel 1786), dove verrà presentato l’abbinamento del tutto originale: Vermouth-Prosciutto di San Daniele. Sarà una degustazione veramente interessante!

Gianluigi Pagano