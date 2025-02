Un’escalation di dichiarazioni scioccanti

Negli ultimi giorni, Kanye West, noto anche come Ye, ha nuovamente attirato l’attenzione globale con una serie di post altamente controversi sul suo profilo X (ex Twitter). L’artista ha condiviso affermazioni pericolosamente antisemite, oltre a contenuti espliciti, scatenando reazioni di condanna da parte di personaggi pubblici e dell’opinione pubblica.

Tra i messaggi pubblicati, alcuni esprimevano ammirazione per Adolf Hitler e dichiarazioni apertamente neonaziste. La situazione ha generato un’ondata di indignazione, portando diverse personalità a chiedere la sua rimozione dalla piattaforma. L’attore David Schwimmer, noto per il suo ruolo in Friends, ha definito West un “bigotto delirante”, esortando Elon Musk a prendere provvedimenti immediati.

La nascita di un token basato sulle sue idee estreme

Mentre il caos sui social cresceva, è emerso un nuovo token ispirato alle posizioni espresse da West. Questo progetto crypto, apparentemente nato per cavalcare la scia delle sue dichiarazioni, ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla deriva speculativa e opportunistica nel mondo delle criptovalute.

Venuto a conoscenza della creazione di questo token, West ha reagito con un post in cui affermava di aver rifiutato un’offerta di 2 milioni di dollari per promuovere una crypto fraudolenta, dichiarando che questi progetti sfruttano i fan in modo ingannevole. Tuttavia, il post è stato cancellato poco dopo.

La cancellazione improvvisa dell’account X

Dopo le polemiche e la crescente pressione mediatica, Kanye West ha completamente eliminato il suo account X, segnando una brusca interruzione della sua attività sulla piattaforma. Il gesto è arrivato dopo la pubblicazione di un’ulteriore controversa pubblicità durante il Super Bowl, evento che ha esacerbato le critiche nei suoi confronti.

Questa sequenza di eventi evidenzia ancora una volta l’impatto che le dichiarazioni delle celebrità possono avere sul pubblico e sull’ecosistema digitale. Inoltre, il caso solleva interrogativi sul ruolo dei social media nella diffusione di contenuti estremisti e sulle responsabilità delle piattaforme nel gestire personaggi influenti con un’enorme audience.

Per il momento, Ye ha scelto il silenzio digitale, ma resta da vedere se questo sarà un allontanamento definitivo o solo una pausa temporanea prima di un nuovo controverso ritorno.