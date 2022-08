La città di Genova è da molti considerata una città esoterica, misteriosa e popolata da fantasmi, fra i suoi carruggi si nascondono molte anime in pena che periodicamente si mostrano spaventando i passanti

Legata al Teatro Carlo Felice, esiste una storia molto interessante che affonda le radici nel medioevo, in particolare al periodo storico della Santa Inquisizione e tra le anime in pena c’è il fantasma di Leila, lo spettro del Carlo Felice

Non può passare inosservata la statua di Niccolò Paganini al minuto 0.37, un simbolo della città, del violinista ne abbiamo parlato da poco, rispetto al suo presunto patto con il Diavolo ma già anticipo a settembre un’altra leggenda che lo vede protagonista.

In ultimo come dimenticare le numerose apparizioni nei carruggi, una in particolare mi ha colpito ed è stata la storia con cui ho inaugurato questo spazio



