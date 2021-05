La scorsa settimana il dj producer romagnolo Mitch B., un professionista del mixer che spazia tra house, deep house ed elettronica balearica, è stato protagonista di un importante evento a Ravenna. Con la sua musica ha sonorizzato il Purgatorio di Dante, alla Darsena, per l'evento "Dante esule 2021 - Percorso contemporaneo".

Il 28 maggio 2021 esce invece spazio alla nuova musica: su tutti i portali musicali il suo nuovo disco, ovvero Mitch B. , Zen – 3am (MaTo Locos Remix). Sabato 29 e domenica 30 due dj set in giro per l'Italia, il che è una buona notizia per tutti, anche per chi abita in Sicilia, perché vuol dire che il divertimento sta ripartendo, in sicurezza e con stile.

Il 29 maggio è protagonista al White Beach di Cervia (RA), hot spot per una cena o un aperitivo d'eccellenza di fronte al mare. Mitch B. suona spesso in questo spazio, già molto conosciuto dagli amanti del buon cibo, dei coctkail di qualità e della musica che fa star bene. Domenica 30 invece già all'ora di pranzo, anzi all'ora del brunch, Mitch B. si sposta ad Arezzo, all'Equestrian Center, per un evento chiamato "Il Pranzo della domenica". E' un pranzo deluxe... ed "extra large", visto che dura dalle 13 alle 22.

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/

https://www.facebook.com/mitchbdeejay/

media info e photo hi res

http://lorenzotiezzi.it/mitch-b-dj/





Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music e la spagnola Shamkara.

Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre durante l'estate 2020 ha regalato il suo sound soprattutto a: BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA) (…)

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

Per quel che riguarda le produzioni musicali di Mitch B., il 2020 è stato un anno di grandi risultati: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata. "Strike it Up", uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su Spotify.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità? Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100 nel corso del 2020.