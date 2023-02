Oltre 100mila studenti di 7 paesi hanno partecipato alla 40a edizione del concorso “Conoscere la Borsa”, una competizione internazionale promossa dall’European Savings and Retail Banking Group, per aiutare i ragazzi a comprendere il funzionamento dell’economia e dei mercati, mediante esercitazioni che simulano la partecipazione al mercato borsistico.

Il concorso rivolto, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha visto protagonista l’Istituto Q. Cataudella di Scicli che ha conquistato il primo posto. L’Istituto, guidato dal dirigente scolastico prof. Enzo Giannone, ancora una volta è riuscito a distinguersi. Le attività di Educazione Finanziaria, sono state realizzate all’interno dell’insegnamento di Educazione civica.

«Questo riconoscimento – sottolinea il dirigente scolastico - ci fa comprendere che gli straordinari sforzi, impiegati nelle costruzione di una offerta didattica innovativa sono ampiamente ripagati dai risultati conseguiti».

Attraverso la metodologia del learning by doing, con “Conoscere la Borsa” gli studenti hanno la possibilità di investire un capitale virtuale in Borsa mediante operazioni eseguite su quotazioni reali di piazze borsistiche. L’obiettivo dei ragazzi è accrescere il valore del loro deposito attraverso la compravendita di titoli, con un’attenzione particolare agli investimenti sostenibili. «Il progetto Conoscere la Borsa si è rivelato per noi un un’esperienza straordinaria, che ci ha consentito di avvicinarci al mondo dell’economia e della finanza. Abbiamo avuto modo di comprendere che la finanza, se non utilizzata bene, può diventare un luogo di “tentazioni”, dove è facile far prevalere l’avidità e la ricerca dell’arricchimento facile. Siamo stati seguiti, nelle attività, dal nostro docente di educazione civica, prof. Franco Portelli, che ci ha aiutato a capire che la finanza può invece rivelarsi uno strumento potentissimo per contribuire a migliorare il mondo. Siamo noi, con le nostre scelte, con i nostri principi, con i nostri limiti, con il nostro desiderio innato di bene a fare degli investimenti un luogo in grado di contribuire al perseguimento del vero fine dell’economia: la felicità pubblica. La grande sfida è coniugare il profitto finanziario con l’impatto positivo che gli investimenti possono avere sulla società e sull’ambiente».

Così hanno commentato gli alunni del team dei vincitori composto da: Valeria Schillaci, Siria Vollerino, Miryam Scifo e Nicola Cottone. A vincere, ancora una volta, è l’intero Istituto che ha creduto in queste iniziative e li ha seguite con serietà. La premiazione del concorso nazionale si terrà a Cuneo dal 13 al 15 aprile aprile, ospitata dalla Fondazione CRC. La cerimonia conclusiva internazionale, alla presenza dei team vincitori a livello nazionale, si terrà a Berlino dal 12 al 14 maggio, ospitata dall’Associazione delle casse di risparmio tedesche.

Tra le proposte, per il prossimo anno scolastico, c’è quella di avviare nella sede dell’Istituto Tecnico Economico un laboratorio che approfondisce il funzionamento dei mercati finanziari, prestando attenzione a coniugare il mondo della finanza con quello l’etica, nella consapevolezza che il fattore chiave che determinerà il futuro finanziario non è l'economia ma il rapporto tra gli investimenti e la sostenibilità.