Istat, anche a giugno 2019 prosegue il calo della produzione industriale

A giugno 2019 l'Istat, confermando il dato negativo di maggio, stima ancora in calo del -0,2% il dato congiunturale della produzione industriale.

Mentre si registra un aumento solo per l’energia (+2,4%), per il resto sono diminuzioni: per i beni di consumo (-0,7%), per i beni intermedi (-0,6%) e per i beni strumentali (-0,1%).



Il dato trimestrale (periodo aprile-giugno) indica anch'esso un calo del -0,7% rispetto al trimestre precedente.



Corretto per gli effetti di calendario, il dato tendenziale a giugno 2019 dice che rispetto a giugno 2018, la stima della produzione industriale è in calo del -1,2%, con la diminuzione nei beni intermedi (-2,8%), nei beni strumentali (-1,7%) e nei beni di consumo (-0,1%), parzialmente attenuata dalla crescita dell’energia (+3,4%).